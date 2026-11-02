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        Kastamonu'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Kastamonu'da 4 katlı binanın üçüncü katındaki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:15 Güncelleme:
        Kastamonu'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Kastamonu'da 4 katlı binanın üçüncü katındaki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Topçuoğlu Mahallesi Kuyumcular Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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