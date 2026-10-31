Ormanda sürpriz karşılaşma: Biri yavrularıyla kaçtı, diğeri izledi

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki ormanlık alanda iki yavrusuyla birlikte dolaşan bozayı kameralara yansıdı. Başka bir ayı ise ağaçların arasından ekipleri izlerken görüntülendi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı ilçesindeki ormanlık alanda araçlarıyla ilerledikleri sırada iki yavrusuyla birlikte dolaşan bozayıyla karşılaştı. Aracı fark eden bozayı ve yavruları, ağaçların arasına girerek gözden kayboldu. Ekipler, başka bir noktada ise ağaçların arasından kendilerini izleyen bir ayıyı görüntüledi. Kalabalık bir yaban domuzu sürüsünün geçişi de kameraya yansıdı.