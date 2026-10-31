Kastamonu'da huzur ve güvenlik uygulaması yapıldı
Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uygulamada 837 kişi ile 739 aracın sorgulaması yapıldı.
Giriş: 31.10.2026 - 21:09 Güncelleme:
Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uygulamada 837 kişi ile 739 aracın sorgulaması yapıldı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde huzur ve güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamada, 837 kişi ile 739 aracın sorgulaması yapıldı.
Denetimlerde, 24 sentetik hap ve 0,55 gram kokain ele geçirildi.
33 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 2 araç trafikten men edildi.
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