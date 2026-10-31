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        Kastamonu'da huzur ve güvenlik uygulaması yapıldı

        Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uygulamada 837 kişi ile 739 aracın sorgulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 21:09 Güncelleme:
        Kastamonu'da huzur ve güvenlik uygulaması yapıldı

        Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uygulamada 837 kişi ile 739 aracın sorgulaması yapıldı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde huzur ve güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.

        Uygulamada, 837 kişi ile 739 aracın sorgulaması yapıldı.

        Denetimlerde, 24 sentetik hap ve 0,55 gram kokain ele geçirildi.

        33 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 2 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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