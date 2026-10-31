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        Kastamonu Üniversitesindeki ameliyat sonrası ağrı yönetimi projesine destek

        Kastamonu Üniversitesinin ameliyat sonrasında ağrı yönetimine dair yürütücülüğünü üstlendiği "Sanal Gerçeklik Destekli Uygulama ve Nefes Egzersizi İçeren Dikkat Dağıtma Müdahalesinin Laparoskopik Abdominal Cerrahi Geçiren Hastalarda Postoperatif Ağrı, Anksiyete Düzeylerine ve Analjezik Kullanımına Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma" isimli proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 17:51 Güncelleme:
        Kastamonu Üniversitesindeki ameliyat sonrası ağrı yönetimi projesine destek

        Kastamonu Üniversitesinin ameliyat sonrasında ağrı yönetimine dair yürütücülüğünü üstlendiği "Sanal Gerçeklik Destekli Uygulama ve Nefes Egzersizi İçeren Dikkat Dağıtma Müdahalesinin Laparoskopik Abdominal Cerrahi Geçiren Hastalarda Postoperatif Ağrı, Anksiyete Düzeylerine ve Analjezik Kullanımına Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma" isimli proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

        Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim elemanı Araştırma Görevlisi Sabri Okan Demiryürek'in yürütücülüğünü üstlendiği proje, TÜBİTAK 1002A Hızlı Destek Modülü kapsamında desteklenecek. "Sanal Gerçeklik Destekli Uygulama ve Nefes Egzersizi İçeren Dikkat Dağıtma Müdahalesinin Laparoskopik Abdominal Cerrahi Geçiren Hastalarda Postoperatif Ağrı, Anksiyete Düzeylerine ve Analjezik Kullanımına Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma" başlıklı projede, ameliyat sonrası ağrı ve anksiyetenin azaltılmasında sanal gerçeklik destekli dikkat dağıtma uygulamaları ile nefes egzersizlerini bir arada içeren ilaç dışı müdahalenin etkisi araştırılacak.

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        Bir yıl sürecek ve 36 bin TL destek alacak projede, Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim elemanı Dr. Öğretim Üyesi Yasin Alper Yıldız araştırmacı, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanı Doç. Dr. Zeliha Özdemir Köken ise danışman olarak görev alacak.

        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisinde yürütülecek araştırmaya, ilk kez laparoskopik abdominal cerrahi geçiren 18 yaş ve üzerindeki 82 hasta katılacak. Müdahale grubundaki 41 hastaya sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla doğa manzaraları, rahatlatıcı içerikler veya etkileşimli oyunlar sunulacak ve kontrollü nefes egzersizleri yaptırılacak. Kontrol grubundaki 41 hasta ise rutin bakım ve tedavi hizmetlerini almaya devam edecek. Araştırma kapsamında uygulamanın hastaların ameliyat sonrası ağrı ve anksiyete düzeyleri ile analjezik kullanımına etkisi değerlendirilecek.

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        Proje sonuçlarının, cerrahi hemşireliği uygulamalarının geliştirilmesine ve ameliyat sonrası ağrı yönetimine yönelik bilimsel çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor.

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