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        Tosya Belediyesi tarihi çeşmeyi restore edecek

        Tosya Belediyesi tarafından 18.19. yüzyıla dayanan tarihi çeşmede restorasyon çalışması yürüterek yeniden ayağa kaldırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Tosya Belediyesi tarihi çeşmeyi restore edecek

        Tosya Belediyesi tarafından 18.19. yüzyıla dayanan tarihi çeşmede restorasyon çalışması yürüterek yeniden ayağa kaldırılması hedefleniyor.

        Tosya Belediyesi tarihi ve kültürel değerleri korumak amacı ile çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu’nun Tosya ilçesinde atıl durumdaki tarihi yapılar yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Tosya Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede Hocafakıh Mahallesi Çiğdem Sokak’taki tarihi çeşmede restorasyon çalışmaları başladı.

        Mimari özellikleri ve yapım tekniği bakımından 18.19. yüzyıllara tarihlendirilen çeşme restore edilerek yenilenecek. Dikdörtgen planlı, iki cepheli ve hazneli yapısıyla dikkat çeken; moloz taş ve tuğla malzeme kullanılarak inşa edilen tarihi çeşmenin, Tosya Belediyesi personellerinin çalışmaları ile özgün mimari özelliklerinin korunarak tekrar gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

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        Tosya Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, "Tosya’mızın tarihi ve kültürel değerlerini korumak, atıl durumdaki tarihi yapılarımızı yeniden gün yüzüne çıkarmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, Hocafakıh Mahallesi Çiğdem Sokak’ta bulunan, mimari özellikleri ve yapım tekniği bakımından 1819. yüzyıllara tarihlendirildiği değerlendirilen tarih, çeşmemizin restorasyon çalışmalarına başladık. Dikdörtgen planlı, iki cepheli ve hazneli yapısıyla dikkat çeken moloz taş ve tuğla malzeme kullanılarak inşa edilen tarihî çeşmemizi, alanında uzman personelimizin titiz çalışmalarıyla özgün mimari özelliklerini koruyarak yeniden ihya ediyoruz. Tosya’mızın geçmişinden günümüze uzanan kültürel mirasını korumaya, tarihi yapılarımızı aslına uygun şekilde restore ederek gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" denildi.

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