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        Kastamonu'nun eylül ayında ihracat 25 milyon doları aştı

        Kastamonu'nun ihracatı eylül ayında 25 milyon 14 bin dolar, ithalatı ise 14 milyon 370 bin dolar olarak gerçekleşti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 17:55 Güncelleme:
        Kastamonu'nun eylül ayında ihracat 25 milyon doları aştı

        Kastamonu'nun ihracatı eylül ayında 25 milyon 14 bin dolar, ithalatı ise 14 milyon 370 bin dolar olarak gerçekleşti.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı Eylül ayı dış ticaret verilerine göre, Kastamonu eylül ayında 10 milyon 644 bin dolar dış ticaret fazlası verdi. Kentten 50 farklı ülkeye 56 ürün grubunda ihracat yapıldı. İhracatta ilk sırayı 19 milyon 792 bin dolarla temel kimyasal maddelerin imalatı aldı. Bu grubu 1 milyon 671 bin dolarla değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı, 1 milyon 375 bin dolarla diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği takip etti. Kastamonu'nun en fazla ihracat yaptığı ülke 16 milyon 242 bin dolarla Suudi Arabistan oldu. Suudi Arabistan'ı 3 milyon 583 bin dolarla Finlandiya ve 1 milyon 671 bin dolarla İspanya izledi.

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        Eylül ayında 46 farklı ürün grubunda gerçekleşen ithalatta ise ilk sırayı 4 milyon 315 bin dolarla motorlu kara taşıtları karoseri, treyler ve yarı treyler imalatı aldı. Bu grubu 3 milyon 914 bin dolarla kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği, 1 milyon 332 bin dolarla diğer pompa, kompresör, musluk ve vana imalatı takip etti. Kastamonu'nun en fazla ithalat yaptığı ülke 7 milyon 49 bin dolarla Çin oldu. İthalatta Çin'i 3 milyon 913 bin dolarla Fas ve 988 bin dolarla İtalya izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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