ASIRLIK MEKTEPLER - Anadolu'nun ilk devlet lisesi 141 yıldır öğrencileri geleceğe hazırlıyor
ÖZGÜR ALANTOR - Anadolu'da kurulan ilk devlet lisesi olan Kastamonu'daki Abdurrahmanpaşa Lisesi, 141 yıldır kesintisiz eğitim veriyor.
Giriş: 30.10.2026 - 11:08 Güncelleme:
ÖZGÜR ALANTOR - Anadolu'da kurulan ilk devlet lisesi olan Kastamonu'daki Abdurrahmanpaşa Lisesi, 141 yıldır kesintisiz eğitim veriyor.
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