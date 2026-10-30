Köpek sevgisi mesleğini değiştirmesine sebep oldu, babasıyla kendi işini kurdu

Kastamonu'da, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra besledikleri köpekler için mama yapan genç girişimci, bunu profesyonel mesleği haline getirdi. Babasıyla kendi mama markasını kuran genç girişimci, markasını uluslarası bir firma haline getirmenin hayalini kuruyor.

Kastamonu'da yaşayan 26 yaşındaki Ilgın Uslubaş, çocukluk yıllarından beri babasının yetiştirdiği köpeklere karşı olan sevsini girişime dönüştürdü. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Uslubaş, konsoloslukta çalışma hazırlığı yaptığı sırada meslek yolunu değiştirerek babası Davut Uslubaş ile birlikte mama markası kurdu. Mama beğenmeyen kendi köpekleri için bir mama yapan Uslubaş, köpeklerinin yaptıkları mamayı çok beğenmesi üzerine kendi mama markasını kurmaya karar verdi. Babasıyla birlikte yola çıkan Uslubaş, yaklaşık bir yıl önce kurduğu mama markasının üretiminden paket tasarımına, müşteri iletişiminden sosyal medya paylaşımına kadar tüm süreçleriyle kendisi ilgileniyor. Üretimi Düzce'de gerçekleştirilen mamaları, Türkiye'nin 81 ilindeki müşterilerine ulaştıran Uslubaş, ürettiği mamaları dünya çapında bir markaya dönüştürmek istiyor.

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"Doğduğumdan beri hayvanlarla iç içeyim"

Çocukluğundan beri hayvanlarla iç içe büyüdüğünü belirten Ilgın Uslubaş, "Doğduğumdan beri hayvanlarla iç içeyim. Kendimi bildim bileli hep köpeklerimiz oldu. Hala da dünya şampiyonu, dünyanın en büyük köpeklerine sahibiz. Kendimi bildim bileli hep köpeklerin üstünde gezen küçük bir kız çocuğuydum. Hayvanlara duyduğum bu ilgi beni şu anki yapmış olduğum sektöre itti. Fakat ben bunun eğitimini almadım. Ben Ankara'da 5 sene boyunca İngiliz Dili ve Edebiyatı okudum, gerekli yabancı dil sınavlarından başarıyla geçtim. Konsoloslukta işe başlama yolundayken bir anda vazgeçtim ve iç sesimi dinledim. Babamla birlikte spontane gelişen bir konuşmanın sonrasında, 'neden Türkiye'den kaliteli bir köpek maması markasını çıkarmayalım' diye tartıştık. Bu sebeple de bir anda kendimizi markamızı kurarken bulduk" dedi.

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"Kendi ruhumuzu da mamalarımıza yansıtmaya çalışıyoruz"

Markanın tasarımlarından ismine kadar birçok aşamayla kendisinin ilgilendiğini ifade eden Uslubaş, "Kendi köpeğimizin fotoğrafını paketlerimizin üzerine koyduk. Amacımız modern bir marka haline gelip Anadolu köklerimizden de kopmamak. Bu sebeple tasarımlarımızdan üretime kadar hep Anadolu motiflerini paketlerimize, kendi ruhumuzu da mamalarımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Sokak hayvanları için, ülkemizin güzel hayvanları için, insanların ailesinin parçası olan güzel hayvanlarımız için elimizden geleni, kaliteli, güvenilir bir şekilde baba kız yapmaya çalışıyoruz. Hayvanların ihtiyaçlarını da çok iyi bildiğimiz için hayvanların ihtiyaçları doğrultusunda kendim çok severek yaptığım bir işi yapıyorum. Büyüdüğümde hayvanlara bir katkım olmasını isterdim. Şu an hayallerimi gerçekleştiriyorum, diyebilirim. Kendi sevdiğim işi yapıyorum, mutluyum. Kendi yolumu çizdim. Babam da arkamda her zaman bana destek oluyor. Baba, kız kendi hikayemizi, yolumuzu çiziyoruz. Daha yolun çok başındayız. Ama inanıyorum ki bir gün kendi ruhumuzdan doğan bu markamızı tüm dünya raflarında sergileyeceğiz" diye konuştu.

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"Aylarca hepsinin üstüne durup bizzat ilgileniyorum"

Markanın ismini belirlerken Anadolu çoban köpekleri için söylenen "Anadolu aslanı" ismini kullanmak istediklerini belirten Uslubaş, "Anadolu ile aslan kelimesini birleştirdim. Markamızın ismi bu şekilde çıktı. Paket tasarımlarını bizzat kendim yapıyorum. Aylarca hepsinin üstüne durup bizzat ilgileniyorum. Her bir renk, her bir detayıyla hepsi benim elimden geçmekte. Bütün tasarımlar dediğim gibi en titiz şekilde tarafımca çalışılmaktadır. Biz kendi ham maddelerimizi en kaliteli yerli ham maddelerden hiçbir masraftan kaçınmadan baba kız birlikte araştırıp temin ediyoruz. Üretimimiz Düzce'de yapılmaktadır. Uzman veterinerler kontrolünde zaten bizim üretim şefimiz de kendisi veteriner. Uzman veterinerler kontrolünde gerekli sağlık kontrollerinden, testlerden geçtikten sonra, birçok aşamadan sonra canlarımıza, çok sevdiğimiz can dostlarımıza sunuyoruz" şeklinde konuştu.

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Türkiye'nin 81 ilindeki müşterileriyle yakından ilgilendiğini belirten Uslubaş, "Sıfırdan başladığım için hiçbir şey bilmiyordum. Fakat şimdi pek çok konuda bilgi sahibi oldum. Finans, sosyal medya, müşterilerle iletişim, kargo, lojistik süreçleriyle bizzat kendim ilgilenmekteyim" ifadelerini kullandı.

"Benim bu işe girmemi istemedi"

İngiliz dili ve edebiyatı bölümü mezunu olmasına rağmen farklı bir sektöre yönelmesinin çevresindeki bazı kişiler tarafından eleştirildiğini anlatan Uslubaş, "Yakınlarım, 'bu kadar zor bir bölümü 5 sene boyunca okuduktan sonra neden mesleğini yapmıyorsun' diyerek benim bu işe girmemi istemedi. Fakat babam her zaman arkamdaydı ve kendi iç sesimi de dinleyerek kimseyi dinlemedim. Şu an çok severek yaptığım bir işin içindeyim. Kendi bölümümü okudum, fakat asla pişman değilim. Bana kültürel olarak, bakış açımı değiştirecek şekilde, estetik açımı değiştirecek şekilde çok şey kattı. O yüzden iyi ki de İngiliz Dili ve Edebiyatı'nı okudum. Zaten yurt dışıyla da sık sık görüşmelerimiz olduğu için yabancı dil benim için çok önemli" dedi.

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Bu işe başlamadan önce her mamayı yemeyen kendi köpekleri için bir mama yapmak için yola çıktıklarını belirten Uslubaş, "Biz kuru mamayla besleme yapıyoruz. Fakat en pahalı, en bilinen yabancı markaları vermemize rağmen köpeklerimiz seçiyorlardı. Bu sebeple 'kendi markamızı neden kurmayalım, kendi köpeklerimizin başta seveceği bir mama yapmayalım' dedik. Bu sebeple önce kendi köpeklerimizin yediği bir mama yaptık. Zaten sonra tüm köpeklerimiz, tüm Türkiye'deki can dostlarımız mamamızı çok sevdi. Biz kendi can dostlarımıza yedirmediğimiz hiçbir şeyi başka canlara asla sunmayız. Çünkü onlar da bizim bir evladımız, ailelerin bir parçası. Onları köpek olarak, kedi olarak asla görmüyoruz. Hayvan besleyenler beni mutlaka anlayacaklardır. Onlar da ailenin bir parçası gibi oluyorlar" diye konuştu.

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Uslubaş, bir girişim fikri olan vatandaşlara korkmayarak hayallerini gerçekleştirmeleri çağrısında bulundu.