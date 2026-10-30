Kızılay Haftası dolayısıyla başkan Arslan'a ziyaret

Arslan, ilçede gerçekleştirilen hizmet ve çalışmalardan dolayı Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Seven ile gönüllülere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Türk Kızılay Taşköprü Şube Başkanı Hüseyin Seven ve Kızılay gönüllüleri, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ı makamında ziyaret etti.

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