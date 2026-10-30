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        Kastamonu'da özel gereksinimli bireyler off-road araçlarıyla şehir turu attı

        Kastamonu'da özel gereksinimli bireyler, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında off-road araçlarıyla kenti dolaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Kastamonu'da özel gereksinimli bireyler off-road araçlarıyla şehir turu attı

        Kastamonu'da özel gereksinimli bireyler, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında off-road araçlarıyla kenti dolaştı.

        Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (KASDOFF) ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği işbirliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlendi.

        Türk bayraklarıyla süslenen off-road araçlarıyla evlerinden alınan özel gereksinimli bireyler, ellerinde bayraklarla şehir turu attı.

        Etkinlik sonrası Uçak Kafe'de özel bireylere ikramlarda bulunuldu.

        KASDOFF Başkanı Ramazan Yumrudaş, çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Cumhuriyet'e yakışır bir etkinlik olduğunu dile getiren Yumrudaş, "Hem farkındalık oluşturmak hem de özel bireylerimizi daha fazla topluma kazandırmak istiyoruz. Özel bireylerimizin her şartta, her koşulda yanındayız. Cumhuriyetimizi biz de bu şekilde kutlamak istedik." dedi.

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        Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise çocukların bu gezide çok mutlu olduğunu belirterek, "Sevgiyle gerçekten aşılmayacak engel yoktur. Bunları yürekten hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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