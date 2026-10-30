Kastamonu'da bir çiftçi tarlasını sürerken lahit buldu
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çiftçi, tarlasını sürerken lahit buldu.
Giriş: 30.10.2026 - 19:24 Güncelleme:
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çiftçi, tarlasını sürerken lahit buldu.
Örhen köyü Çay Mahallesi'ndeki tarlasını traktörle süren F.A, pulluğuna lahit kapağının takıldığını fark etti.
Çiftçi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarmanın haber vermesinin ardından bölgeye gelen Kastamonu Müze Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Lahitte bulunan kemik ve diğer malzemeler incelenmek üzere alındı.
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