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        Kastamonu'da polis ekipleri bin 140 öğrenciye eğitim verdi

        Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 1 haftada bin 140 öğrenciye temel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı, siber suçlar ve akran zorbalığı konularında eğitim verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 23:46 Güncelleme:
        Kastamonu'da polis ekipleri bin 140 öğrenciye eğitim verdi

        Kastamonu’da polis ekipleri tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 1 haftada bin 140 öğrenciye temel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı, siber suçlar ve akran zorbalığı konularında eğitim verildi.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından yürütülen ve Kronospan Orman Ürünleri tarafından desteklenen "Hayata Renk Verelim 20262027 Yerel Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında, 1930 Ekim tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Proje kapsamında Taşköprü ilçesindeki Bahri Alp Ortaokulu'nda 136 öğrenciye, Ağlı ilçesindeki Nedime Kaya Ortaokulu'nda 145 öğrenciye, Şehit Yavuz Ulutaş Çelikoğlu Ortaokulu'nda 105 öğrenciye, Şehit Yavuz Ulutaş Çelikoğlu İlkokulu'nda 96 öğrenciye, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nda 80 öğrenciye, Şehit Burak Kapucuoğlu Ortaokulu'nda 118 öğrenciye, Göl Anadolu Lisesi'nde 140 öğrenciye ve Kuzeykent Ortaokulu'nda 178 öğrenciye eğitim verildi. Ayrıca özel bireyler ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlenirken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilen masa tenisi faaliyetinde 112 sporcu yer aldı.

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        Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında öğrencilere yaş gruplarına göre temel güvenlik kuralları, çocukların okulda ve dışarıda dikkat etmesi gereken hususlar, güvenli internet kullanımı, sosyal medya bağımlılığı, siber suçlar ve siber zorbalık konularında eğitim verildi. Gelişen teknoloji karşısında öğrencilerin internet ortamında bilmeden yaptıkları yanlışlar da ele alındı. Ayrıca akran zorbalığı konusunda çocukların kendi yaş gruplarına karşı nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı. Eğitimlerde polislik mesleği ve mesleğe giriş şartları hakkında da bilgi verildi. Konular anlatılarak destekleyici videolar izletilirken, eğitimlerin ardından öğrencilere okuma setleri ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

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        Hafta boyunca toplam bin 140 öğrenciye eğitim verildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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