Ölmek üzere olan ineğin boğazından çıkartılan armut, üniversite öğrencilerine anlatılacak

Kastamonu’nun Küre ilçesinde ölmek üzere olan ineğin boğazından ameliyatla çıkartılan armut, Kastamonu Üniversitesi'nde geleceğin veteriner hekimlerine anlatılacak.

Kastamonu’nun Küre ilçesi Camili köyde ineğin yediği armut yemek borusuna takıldı. Ölmek üzere olan inek, Veteriner Hekim Birol Yürük tarafından ahır ortamında yapılan 2 saatlik ameliyatla çıkartılabildi. İnek başarılı operasyon neticesinde kurtarıldı. Çıkartılan armudu muhafaza altına alan Veteriner Hekim Yürük, daha sonra Kastamonu Üniversitesine teslim etti. Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Cerrahi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Candemir Özcan’a teslim edilen armut, geleceğin veteriner hekimlerine ders olarak anlatılacak.

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"Literatüre girebilecek çok zorlu bir operasyon gerçekleştirdik"

Bu operasyonun literatüre girebilecek bir operasyon olduğunu belirten Veteriner Hekim Birol Yürük, "4 yaşında, simental ırkı bir ineğimiz, 5,5 aylık gebeydi. Akşam vakti ahıra dönüşte bu armudu alıyor ve bir iki adım attıktan sonra elma ağacının dalındaki elmayı almaya çalışırken bunu yutuyor. Armut, özefagus (yemek borusu) dediğimiz kısımda kalıyor. Daha sonra hayvan sahibi beni aradı. Hayvanın karnının şiştiğini, ağzından salya geldiğini söyledi. Olay yerine intikal ettiğimde hayvan artık çatlayacak gibiydi. Sondayla çıkartmayı biraz denedim ama armudu mideye indiremedim. Daha sonra rumendeki gazı çıkartmak için trokarla uğraştık ve hemen operasyona aldık. Ahır şartlarından önce gerçekten çok zor bir operasyondu, 2 saat sürdü. Ahır şartlarında yapmamız, anestezi, hayvanın gebe olması sebepleri ayrı birer zorluktu. Şükür, hayvan da iyi ve acil bir operasyon oldu. Ölümle sonuçlanabilecek bir operasyon. Daha önce üzerinde planlanmış veya çalışılmış bir operasyon olmadı. Bizim için de zor oldu. Aslında literatüre de girebilecek bir olay. Bunun gibi örneğe pek rastlanılmıyor" dedi.

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"Öğrencilerimiz için de faydalı olacak bir örnek"

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Candemir Özcan ise bu tarz durumlarda sahadaki veteriner hekimlerin bilinçli ve hazır bulunmalarının çok önemli olduğunu belirterek, "Biz, kendilerine daima yardımcı oluyoruz. Onlarla birlikte bu konuları istişare ediyoruz. Veteriner hekimlerimiz burada, sahada çok büyük işler başarıyorlar. Ben, bunu getiren Veteriner Hekimimiz Birol Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz için de güzel bir örnek olacak. Yapılması hakikaten zor bir operasyon. Çünkü yan etkileri olan bir operasyon. Özellikle büyükbaş hayvanlarda bunun yapılması büyük yan etkilere yol açabiliyor. Ahır şartlarında bu işlemlerin yapılması, güçlüklerle ve zorluklarla yapılabilmesi mümkün. Ancak başarıyla tamamlanmış olması, operasyonun bir nebze olsun hayvana ve hayvan sahiplerine bir yarar sağlamış olması sevindirici ve güzel bir şey. Ben de bu örnek için teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz için de faydalı olacak. En azından bu konuyu anlatırken onlara daha bilinçli bir şekilde ve ellerimizde somut bir örnekle bunu anlatabilmek daha hoş, daha güzel olacak" diye konuştu.