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        Taşköprü Belediyesi'nin bisiklet yolu projesinde çalışmalar sürüyor

        Taşköprü Belediyesi tarafından yapılan 3 kilometrelik bisiklet yolu projesinde çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Taşköprü Belediyesi'nin bisiklet yolu projesinde çalışmalar sürüyor

        Taşköprü Belediyesi tarafından yapılan 3 kilometrelik bisiklet yolu projesinde çalışmalar devam ediyor.

        Taşköprü Belediyesi tarafından Köprübaşı mevkiinden başlayarak Ethem ve Sümer mahallelerine kadar uzanan bisiklet yolu projesinde çalışmalar sürdürülüyor. Ethem Mahallesi çevresindeki çift taraflı yolda sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, bisiklet yolunun yapımına ağırlık verdi. Projeyi kısa sürede vatandaşların hizmetine sunmayı hedefleyen ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların devam ettiğini belirterek, "Ethem Mahallesi çevresinde çift taraflı yolda yaklaşık 3 kilometrelik güzergâhımızda sıcak asfalt çalışmalarımızı tamamlamıştık. Şimdi ise bisiklet yolu projemizi hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha modern, daha yaşanabilir ve daha güzel bir Taşköprü için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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