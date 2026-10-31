Kastamonu'da polis ekiplerinden denetim: Uyuşturucu madde ele geçirildi

Kastamonu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 0,55 gram kokain ve 24 adet sentetik hap ele geçirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması il genelinde kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 837 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, yapılan aramalarda 0,55 gram kokain ve 24 adet sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca 739 araç kontrol edildi. 33 araç ve sürücüsüne gerekli işlemler yapılırken, 2 araç trafikten men edildi.