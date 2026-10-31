Şehit İsmail Dalıkırık Tosya'daki kabri başında anıldı

Programa şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tosya Kaymakam Vekili Devrekani Kaymakamı Umut Pazarcı, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar ile vatandaşlar katıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1980 yılında şehit olan Piyade Asteğmen İsmail Dalıkırık için Tosya Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte anma programı düzenlendi.

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