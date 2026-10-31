Taşköprü bisiklet yolu projesinde çalışmalar sürüyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şehir içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla hayata geçirilen bisiklet yolu projesinde çalışmalar devam ediyor.

Taşköprü Belediyesi tarafından yürütülen ve Köprübaşı mevkisinden başlayan bisiklet yolu projesi, Ethem ve Sümer mahallelerine kadar uzanıyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların devam ettiğini belirterek, "Ethem Mahallesi çevresinde çift taraflı yolda yaklaşık 3 kilometrelik güzergahımızda sıcak asfalt çalışmalarımızı tamamlamıştık. Şimdi ise bisiklet yolu projemizi hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha modern, daha yaşanabilir ve daha güzel bir Taşköprü için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.