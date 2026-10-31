Kastamonu'da ayı ve yavruları görüntülendi

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yavruları ile yürüyen ayı ile başka bir ayı görüntülendi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ilçeye bağlı ormanlık alanda araçları ile ilerlerken ayı ve 2 yavrusu ile karşılaştı.

Aracı gören ayı ve yavruları, ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Başka bir görüntüde ise ekipler ağaçların arasından kendilerini izleyen ayıyı görüntüledi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabında görüntüler, "Ormanın derinliklerinde sıradan bir günün ötesinde. Pınarbaşı'nda doğanın kalbinde, ormanın gerçek sahipleriyle beklenmedik bir karşılaşma" ifadeleriyle paylaşıldı.