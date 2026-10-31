Ormandan topladıkları mantarları tüketen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesinde 4'ü aynı aileden olan 5 kişi, ormandan topladıkları mantarları tükettikten bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetleri yaşayan 5 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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