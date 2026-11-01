Kastamonu'da sisle kaplanan ormanlar güzel görüntü oluşturdu
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde sisle kaplanan ormanlar güzel görüntüler oluşturdu.
Giriş: 01.11.2026 - 17:32 Güncelleme:
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde sisle kaplanan ormanlar güzel görüntüler oluşturdu.
İlçe merkezi ile çevresindeki dağlar sisle kaplandı.
Sis tabakası dron ile havadan görüntülendi.
Sis bulutlarının arasında kalan yerleşim alanları ve ormanlarla kaplı dağlar, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ