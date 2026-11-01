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        Yılanın balık avı kameraya yansıdı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde iskelede bir yılanın balığı avlayarak yediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Yılanın balık avı kameraya yansıdı

        Kastamonu’nun Cide ilçesinde iskelede bir yılanın balığı avlayarak yediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kastamonu’nun Cide ilçesinde liman bölgesinde gezintiye çıkan bir vatandaş, iskelede beklerken suda yılanın balığı avladığını fark etti. İlk defa böyle bir olaya şahit olan vatandaş, cep telefonunu çıkartarak o anları kayda aldı. Görüntülerde yılanın avına yaklaştığı ve yakaladıktan sonra denizden kıyıya çıktığı görülüyor. Kayalıkların üzerine çıkan yılanın, ardından avladığı balığı yutmaya çalıştığı görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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