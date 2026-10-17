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        Kastamonu'da hava uyarısı verilen riskli bölgelere araç ve personel görevlendirilmesi planlandı

        Kastamonu'da beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle alınacak tedbirlerle ilgili toplantı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Kastamonu'da hava uyarısı verilen riskli bölgelere araç ve personel görevlendirilmesi planlandı

        Kastamonu'da beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle alınacak tedbirlerle ilgili toplantı düzenlendi

        Vali Yardımcısı Aydın Ergün başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) gerçekleştirilen toplantıda Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları değerlendirildi.

        Toplantıda, özellikle kıyı şeridinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek acil durumlara hızlı müdahale için riskli bölgelerde araç ve iş makinesi ile personel görevlendirilmesi planlandı.

        AFAD koordinesinde ilgili tüm kurumların gerekli tedbirleri alarak teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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