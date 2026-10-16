Kastamonu'da imamın öldürülmesiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı

Yağcılar köyünde dün K.Ç. tartıştığı Vurucu'yu başına odunla vurarak öldürmüştü. Olayın ardından K.Ç. ile S.Ç. ve H.D. gözaltına alınmıştı.

Yağcılar köyündeki ormanlık alanda imam İrfan Vurucu'nun (50) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan K.Ç. ile babası S.Ç. ve eniştesi H.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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