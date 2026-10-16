Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da imamın öldürülmesiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da imamın öldürülmesiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde imamın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Kastamonu'da imamın öldürülmesiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde imamın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Yağcılar köyündeki ormanlık alanda imam İrfan Vurucu'nun (50) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan K.Ç. ile babası S.Ç. ve eniştesi H.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yağcılar köyünde dün K.Ç. tartıştığı Vurucu'yu başına odunla vurarak öldürmüştü. Olayın ardından K.Ç. ile S.Ç. ve H.D. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da imamı öldüren zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da imamı öldüren zanlı tutuklandı
        Başına odunla vurularak öldürülen imam, son yolculuğuna uğurlandı (2)
        Başına odunla vurularak öldürülen imam, son yolculuğuna uğurlandı (2)
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
        Hanönü'nde Hacivat-Karagöz ve illüzyon gösterisi düzenlendi
        Hanönü'nde Hacivat-Karagöz ve illüzyon gösterisi düzenlendi
        Horma Kanyonu olumsuz hava şartları nedeniyle ziyarete kapatıldı
        Horma Kanyonu olumsuz hava şartları nedeniyle ziyarete kapatıldı
        Kastamonu'da taşkın riskine karşı ekipler dere yataklarında çalışma yapıyor
        Kastamonu'da taşkın riskine karşı ekipler dere yataklarında çalışma yapıyor