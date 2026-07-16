Kastamonu'nun ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Kastamonu'nun Hanönü ve Tosya ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.



Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.



Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Kaymakam Hüseyin Remzi Konak'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz konuşması izlendi.



Tosya Müftülüğü Türk Tasavvuf Musiki Topluluğu ile Tosya Hamza Baba Kur'an Kursu öğrencileri tarafından ilahiler seslendirildi.





- Hanönü



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi, demokrasi nöbeti tutuldu.



Kaymakam Alper Uslu, konuşmasında, hain darbe girişiminin yaşandığı gece milyonlarca vatandaşın tek yürek olduğunu söyledi.



İlahilerin okunmasının ardından 15 Temmuz sinevizyon gösterimi izlendi.



Programa Belediye Başkanı Metin Yamalı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

