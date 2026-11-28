Şehit polis Celal Yavuz Tosya'da anıldı
Şehit polis memuru Celal Yavuz, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki kabri başında anıldı.
Şehit polis memuru Celal Yavuz, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki kabri başında anıldı.
Muş'ta 1996 yılında şehit olan Yavuz için Kösen köyünde bulunan kabri başında anma programı düzenlendi.
Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, ardından şehidin mezarına kırmızı karanfil bırakıldı.
Programa şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Evren Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken ile vatandaşlar katıldı.
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