Programa şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Evren Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken ile vatandaşlar katıldı.

Muş'ta 1996 yılında şehit olan Yavuz için Kösen köyünde bulunan kabri başında anma programı düzenlendi.

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