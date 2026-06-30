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        Tosya'da yeni anaokulu eğitim öğretim yılına hazır

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 100 öğrenci kapasiteli anaokulu, yeni eğitim öğretim yılında faaliyete başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Tosya'da yeni anaokulu eğitim öğretim yılına hazır

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 100 öğrenci kapasiteli anaokulu, yeni eğitim öğretim yılında faaliyete başlayacak.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, müdürlüğün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede okul öncesi eğitim alanındaki yatırımların büyümeye devam ettiğini anlattı.

        Tosya'da ikinci bağımsız anaokulu olan İpek Yolu Anaokulunun öğrencilere kapılarını açmaya hazır olduğunu aktaran Toğrul, şunları kaydetti:

        "Geleceğimizin aydınlık yarınları olan çocuklarımızın gelişmesi için anaokulu hayati öneme sahiptir. Onların sağlıklı ortamlarda eğitim öğretim almaları ilerleyen yıllarda sağlıklı bireyler olmalarını büyük ölçüde etkilemektedir. Bu kapsamda yeni açtığımız Tosya İpek Yolu Anaokulu binasının üst katı anaokulu, alt katında ise özel eğitim sınıfları olacak. 100 öğrenci kapasiteli okulumuza çocuklarını 2026-2027 eğitim öğretim yılı için kaydetmek isteyen velilerimiz, kayıt tarihinden itibaren okulumuza başvurabilir. Güçlü eğitim altyapımızla geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çalışmaya devam ediyoruz. İlçemize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyoruz."



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