Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte artan karbonmonoksit zehirlenmeleriyle ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Hasan Burak Kaya, karbonmonoksit gazının renksiz ve kokusuz olduğu için farkedilemediğini belirterek, "İlk belirtiler arasında baş ağrısı, bulantı, halsizlik, sersemlik ve baş dönmesi gibi belirtiler karşımıza çıkabiliyor" dedi.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlar, evlerinde sobayla ısınmaya başladı. Soba kaynaklı karbonmonoksit gazı zehirlenmeleri ise ölümlere sebep oluyor. Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Burak Kaya, karbonmonoksit gazı zehirlenmeleriyle ilgili vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu. Soba, doğalgaz ve şofben kullanımında yaşanabilecek ihmallerin ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Kaya, karbonmonoksit gazının fark edilmesinin zor olması sebebiyle zehirlenme belirtilerinin gözden kaçabileceğini ifade etti. Kaya, baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, halsizlik ve nefes darlığının önemli karbonmonoksit zehirlenmesi belirtileri arasında bulunduğunu söyledi.

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Karbonmonoksit gazının solunum yoluyla kana karıştıktan sonra, dokulara oksijen taşıyan hemoglobine bağlandığını dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Kaya, zehirlenmelerin özellikle soba, şofben ve doğalgazın yanlış kullanımı sebebiyle meydana geldiğine dikkat çekti.

'Aynı evde birden fazla kişide bu tip belirtiler meydana geldiyse şüphelenmekte fayda var'

Karbonmonoksitin kokusuz ve renksiz bir gaz olduğu için zehirlenmelerin yaşandığını anlamanın kolay olmadığını ifade eden Kaya, "İlk belirtiler arasında baş ağrısı, bulantı, halsizlik, sersemlik ve baş dönmesi gibi belirtiler karşımıza çıkabiliyor. Bu belirtiler başka rahatsızlıklarda da ortaya çıkabildiği için hastalar bunları önemsemeyebiliyor. Aynı evde birden fazla kişide bu tip belirtiler meydana geldiyse ya da kapalı alana girildiğinde şikayetler artıyor, açık alana çıkıldığında azalıyorsa karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalınmış olabileceğinden şüphelenmekte fayda var. Her ne kadar başlangıç şikayetleri bu şekilde olsa da hastalarda beyin ve kalple ilgili ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Kış mevsimi ve ısıtıcı kullanma dönemleri başladığında en ufak bir karbonmonoksite maruz kalma şüphemiz varsa bunu ciddiye alıp bir sağlık kuruluşuna başvurmamız önem arz ediyor. Karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi olduğunda vatandaşlarımız bulundukları ortamda camları açarak içerinin temiz havayla dolmasını sağlayabilir ve kendileri de açık alana çıkarak maruziyeti azaltabilirler. Ortamda yangın varsa buna dikkat etmek gerekiyor. Devam eden yangınlar olabiliyor. Maruziyetin artmaması için tekrar o alana, kapalı ortama girmemeleri önemli. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak tıbbi destek istemek gerekiyor. Vatandaşlarımız, maruziyet yaşadıktan sonra kendilerini iyi hissetseler bile tıbbi destek ve değerlendirme gerekeceği için 112 Acil Çağrı Merkezini mutlaka aramalılar" dedi.

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"Zehirlenme şüphesi olan hastaların mutlaka tıbbi değerlendirmeden geçmesi gerekiyor"

Karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi olan hastaların mutlaka tıbbi değerlendirmeden geçmesi gerektiğine işaret eden Dr. Öğretim Üyesi Kaya, "Karbonmonoksit, vücudumuzdaki oksijenin yerini alarak dokularımızı oksijensiz bırakıyor. Bundan dolayı şikayetler ortaya çıkmaya başlıyor. Temiz havaya çıkıldığında bile karbonmonoksitin etkisi yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Ancak biz, bu hastalara normalden daha yüksek konsantrasyonda, oksijen açısından daha zengin oksijen vererek gazın bir an önce vücuttan atılmasını istiyoruz. Bu süre kişiye göre değişiyor, verilen oksijen miktarına göre de vücuttan atılma oranı değişiyor. Karbonmonoksit, vücutta 4 saat ile 2 saat arasında kalabiliyor ve bu süreçler değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden ciddi zehirlenme olan olgularda hiperbarik oksijen adı verilen daha ileri oksijen tedavileri için hastaların ileri bir merkeze gitmesi bile gerekebiliyor. Bu hastalar başlangıçta baş ağrısı, bulantı ve halsizlik gibi belirtiler yaşasalar bile bazen bayılma, hatta kalp durması gibi durumlarla karşılaşabiliyorlar. Bu nedenle karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi olan hastaların mutlaka tıbbi değerlendirmeden geçmesi gerekiyor" diye konuştu.

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"Zehirlenmelere karşı önlem almak, hastalığı tedavi etmekten daha kolay olabiliyor"

Alınacak basit tedbirlerle karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin önüne kolayca geçilebileceğini söyleyen Kaya, "Soba yakma ya da ısıtıcıları kullanma zamanı başladığında kullandığımız bu cihazların bakımlarını yaptırmak önemli. Çünkü alınacak bir önlem, daha sonra bir hastalığı tedavi etmekten daha iyi oluyor. Önlem almak, hastalığı tedavi etmekten daha kolay olabiliyor. Sobaların ve bacaların temizliğini yaptırabilirler, eğer temin edebilirlerse karbonmonoksit dedektörleri alabilirler. Yine rüzgarlı havalarda soba yakımı konusunda vatandaşlarımız daha dikkatli olabilirler. Isıtıcı cihazların da bakımlarını yaptırmaları bu tip zehirlenmeler açısından riski azaltacaktır. Yakma tekniğiyle alakalı olarak duman oluşması ya da bacanın düzgün yanmamış, dumanı çekememesi durumlarında özellikle soba yandıktan sonra vatandaşlarımız uyuyabiliyor ya da yatıyorlar. Bir de bu gaz kokusuz ve renksiz olduğu için zehirlenme belirtileri geç fark edilebiliyor. Hem gece özellikle soba yakma konusunda hem de rüzgarlı havalarda daha dikkatli olmalarını öneririz" şeklinde konuştu.