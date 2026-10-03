11. Cumhurbaşkanı Gül, Kayseri'de amcasının cenaze törenine katıldı

Cenaze törenine, Mustafa Gül'ün ailesi ve yakınları ile Vali Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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