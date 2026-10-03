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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden çocuklarda hayvan sevgisini artıracak etkinlik

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla anaokulu öğrencilerine yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden çocuklarda hayvan sevgisini artıracak etkinlik

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla anaokulu öğrencilerine yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Daire Başkanlığınca Talas Hikmet Cıngıllı Anaokulu'nda düzenlenen programda, çocuklara hayvan sevgisi, hayvanlarla doğru iletişim ve hayvanlara karşı duyarlılık konularında bilgi verildi.

        Veteriner İşleri Müdürü, köpek evi sorumlusu veteriner hekim ve köpek eğitmenlerinin katıldığı, 4 eğitimli köpeğin kullanıldığı etkinlikte, öğrencilere temel itaat, hedef bulma ve engel aşma gösterileri sunuldu.

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        Programda, öğrencilere hayvan bakımı ve eğitimi hakkında da bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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