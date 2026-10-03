Kayseri Büyükşehir Belediyesinden çocuklarda hayvan sevgisini artıracak etkinlik

Programda, öğrencilere hayvan bakımı ve eğitimi hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Veteriner İşleri Müdürü, köpek evi sorumlusu veteriner hekim ve köpek eğitmenlerinin katıldığı, 4 eğitimli köpeğin kullanıldığı etkinlikte, öğrencilere temel itaat, hedef bulma ve engel aşma gösterileri sunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Daire Başkanlığınca Talas Hikmet Cıngıllı Anaokulu'nda düzenlenen programda, çocuklara hayvan sevgisi, hayvanlarla doğru iletişim ve hayvanlara karşı duyarlılık konularında bilgi verildi.

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