Kayseri'de mezarlıktaki cinayetin zanlısı 1750 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'de 3 yıldır faili meçhul olan, 9 Ekim 2023'te Kayseri Asri Mezarlık'ta ölü bulunan yüzde 84 engelli Fehmi Lup'un dosyasında, kamera görüntüleri, baz verileri ve yeni tanık beyanlarının yeniden değerlendirildiğini, olayla bağlantısı tespit edilen M.C.D'nin tutuklandığını belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2023'te Asri Mezarlık'ta gerçekleşen faili meçhul cinayeti aydınlatmak amacıyla özel ekip kurarak dosyayı yeniden incelemeye aldı.

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