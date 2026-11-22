AK Parti Kayseri İl Teşkilatı tarafından; birlik, beraberlik içerisinde istişare kültürünü sürdürerek şehre ve teşkilat çalışmalarına yönelik değerlendirmelere devam edileceği bildirildi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, MKYK Üyesi Dursun Ataş, milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, Kayseri’nin gündemindeki konular ve teşkilat çalışmaları ele alındı.

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