Kocasinan Belediyesi ekipleri, ilçedeki park, bahçe, kavşak ve refüjleri sonbahar çiçekleriyle süslüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki yeşil alanları mevsimine uygun bitkilerle güzelleştirmek amacıyla dönüşümlü olarak her gün farklı mahallelerde çiçek dikimi gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil, estetik ve yaşanabilir bir ilçe hedefiyle çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kayseri'de sonbaharın ayrı bir güzellik taşıdığını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

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"Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı seramızda yüzlerce çeşit bitki yetiştiriyoruz. Bu ürünleri ise mevsimine göre ilçemizin dört bir tarafındaki park, bahçe, kavşak, meydan ve yol kenarları gibi düzenleme gerektiren alanlarda toprakla buluşturuyoruz. İlçemizi mevsimine göre hem rengarenk çiçeklerle süslerken hem de Kocasinan'ın yeşil dokusuna katkı sağlamış oluyoruz. Daha yeşil ve daha güzel bir Kayseri için hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz."