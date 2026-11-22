Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan ilçesine bağlı Eğim Mahallesi’ni Bünyan ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi’ne doğrudan bağlayacak olan yeni yol projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinden kırsal mahallelere uzanan ulaşım ağını güçlendirme ve ilçeler arası bağlantıyı kolaylaştırma hedefleri doğrultusunda önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, Kocasinan ile Bünyan arasında yeni ulaşım köprüsü olacak yaklaşık 6 kilometrelik güzergâh üzerinde başlatılan yol açma ve zemin düzenleme çalışmalarında ekipler yoğun bir mesai harcıyor. Bölgenin engebeli coğrafi yapısı ve son derece zorlu arazi şartlarına rağmen iş makineleriyle aralıksız sürdürülen çalışmalarda şimdiden önemli bir mesafe kat edildi.

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Ulaşımda mesafe kısalacak, konfor artacak

İki ilçenin kırsal mahallelerini birbirine bağlayarak bölgedeki ulaşım standardını yükseltecek olan proje tamamlandığında, vatandaşların seyahat süresi kısalacak ve ulaşım çok daha güvenli hale gelecek. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölge halkının ticari faaliyetlerine de büyük kolaylık sağlaması beklenen yeni güzergâhta, altyapı ve zemin sıkılaştırma işlemlerinin ardından üstyapı çalışmalarına geçilmesi planlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hava ve arazi şartlarının elverdiği ölçüde çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak yolu bölge halkının hizmetine sunmayı hedefliyor.