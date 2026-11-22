Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., COP31 kapsamında düzenlenen panelde toplu ulaşımda yenilenebilir enerji yatırımlarını, elektrikli ulaşım hedeflerini ve yeşil dönüşüm vizyonunu uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut, COP31 Yeşil Bölge kapsamında düzenlenen "Ulaştırma Sektöründe Stratejik Dönüşüm: 2053 Net Sıfır Hedefinden Yatırım Projeleri PortföyüneRekabetçilik, Enerji ve Ulaşım" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenen panelde Canbulut, Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin toplu ulaşımda çevreci ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği projeleri anlattı. Türkiye'de toplu ulaşım sektöründe öncü nitelik taşıyan 21 MW kurulu güce sahip Rüzgâr Enerji Santrali (RES) yatırımını örnek göstererek yenilenebilir enerji kaynaklarının ulaşım sistemlerine entegrasyonunu değerlendirdi.

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Yenilenebilir enerji ve elektrikli ulaşım bir arada

Yenilenebilir enerji yatırımlarının toplu ulaşımın dönüşümündeki önemine değinen Canbulut, RES ve güneş enerjisi santrallerinde üretilen elektrikle raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin yıllık enerji ihtiyacının tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını, üretim fazlası enerjinin ise ulusal şebekeye aktarıldığını belirtti. Kayseri'nin gelecek dönem ulaşım vizyonuna da değinen Canbulut, yeşil dönüşüm sürecindeki bir sonraki önemli adımın elektrikli otobüs dönüşümünün yaygınlaştırılması olduğunu ifade etti. Yenilenebilir enerji üretimiyle elektrikli ulaşımın birlikte geliştirilmesinin, Kayseri'nin sürdürülebilir ve düşük karbonlu toplu ulaşım hedefleri açısından önem taşıdığını vurguladı. Canbulut, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin çevreci yatırımları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında da ödüllendirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü" dedi.

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2053 net sıfır hedefine yerel uygulamalarla katkı

Panelde ulaştırma sektörünün 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda geçirmesi gereken dönüşüm, yerel yönetimlerin uygulama deneyimleri, yatırım ihtiyaçları ve uluslararası finansman imkanları ele alındı.

Akademisyenlerin, bakanlık temsilcilerinin ve sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen panelde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin yenilenebilir enerji yatırımları ve elektrikli ulaşım vizyonu katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

Moderatörlüğünü Avrupa Birliği Başkanlığı Daire Başkanı Cemre Güzel'in yaptığı panelde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Hareketlilik Birim Sorumlusu Mehmet Yazıcı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Göktuğ Kara da konuşmacı olarak yer aldı.