Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil ve estetik bir Kayseri hedefi doğrultusunda 250 bin adet lale, sümbül ve üzüm sümbülü soğanı, 50 bin kasımpatı ve 50 bin menekşe olmak üzere toplam 350 bin bitkiyi toprakla buluşturuyor. Kentin meydanları, bulvarları, millet bahçeleri, parkları ve tarihi mekânları rengârenk çiçeklerle donatılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin yeşil dokusunu güçlendirmek, yaşam alanlarının estetik değerini artırmak ve vatandaşlara daha nitelikli çevreler sunmak amacıyla yeşil seferberliğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önem verdiği ‘Daha Yeşil Kayseri’ hedefi doğrultusunda Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, kentin dört bir yanında kapsamlı peyzaj ve bitkilendirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

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Şehrin tarihi, kültürel ve sosyal dokusuyla uyumlu şekilde yürütülen çalışmalarda yüz binlerce bitki toprakla buluşturulurken, mevsimlere göre planlanan dikim faaliyetleriyle Kayseri'nin yıl boyunca renkli ve estetik bir görünüme kavuşması hedefleniyor. Bu kapsamda bahar aylarında kenti adeta çiçek bahçesine dönüştürecek 250 bin adet lale, sümbül ve üzüm sümbülü soğanı toprakla buluşturuluyor. Sonbahar döneminin renklerini yansıtacak 50 bin kasımpatı ile kış ve bahar aylarında yeşil alanlara canlılık katacak 50 bin menekşe de peyzaj çalışmalarında yerini alıyor. Ayrıca çeşitli çalı gruplarıyla cadde, refüj ve parkların görsel bütünlüğü destekleniyor.

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Kayseri’nin simgeleri çiçeklerle donatılıyor

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ulaşım arterlerinden kentin önemli tarihi ve manevi merkezlerine kadar geniş bir alanı kapsıyor. Kayseri’nin simge noktalarından Cumhuriyet Meydanı ile araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Mustafa Kemal Paşa Bulvarı refüjlerinde gerçekleştirilen lale dikimleriyle bahar aylarında görsel zenginlik oluşturulması amaçlanıyor. Türkiye’nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi başta olmak üzere Tuna Parkı ve Emirgan Parkı da yeni bitkilendirme çalışmalarıyla bahara hazırlanıyor. Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi çevresi, Kartal Şehitliği ve Asri Mezarlık alanlarında gerçekleştirilen lale dikimleriyle de bu önemli mekânların doğal güzelliklerinin ön plana çıkarılması hedefleniyor.

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Daha yeşil, daha estetik bir Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yalnızca yeni bitkilerin toprakla buluşturulmasını değil, mevcut yeşil alanların geliştirilmesini ve kent estetiğinin bütüncül bir anlayışla güçlendirilmesini de hedefliyor. Mevsimsel şartlar ve bitki çeşitliliği dikkate alınarak gerçekleştirilen peyzaj uygulamalarıyla kent genelindeki park, bahçe, refüj ve ortak yaşam alanlarına değer katılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, doğayla uyumlu şehircilik anlayışı doğrultusunda sürdürdüğü çalışmalarla Kayseri’yi daha yeşil, daha renkli ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarına devam ediyor.