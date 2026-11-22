KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Güzelöz Mahallesi'nde yerin 25 metre altında bulunan doğal kaya oyma mağaralarda Niğde'den gelen tarım işçileri, patates mesaisi yürütüyor.

Yeşilhisar ilçesi Güzelöz Mahallesi'nde yerin altındaki mağaralarda patates işçileri yoğun mesai yapıyor. Yüksek nem oranı, doğal hava akımı ve sabit sıcaklığı sayesinde patatesleri eylül ayından haziran ayına kadar bozulmadan koruyan kaya mağaralar, düşük maliyeti nedeniyle çiftçiler tarafından ilgi görüyor. İşçi çavuşu Yunus Mumcu öncülüğündeki 20 kişilik ekip, saat 03.00'te uyanıp 05.00'te depolara giriyor ve mesailerini saat 16.00'ya kadar sürdürüyor. Soğuğa ve yorgunluğa rağmen oyun havaları eşliğinde moral bulan işçiler, patatesleri üç farklı boyda ayıklayıp, paketleyerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

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'SABAH 5'TE DEPOYA GİRİYORUZ'

12 yıldır bu işi yaptığını belirten Yunus Mumcu (41), "Yerin 25 metre altındaki kaya depolardayız. Tamamıyla doğal olması ve patatesleri belirli bir derecede sabit tutması sayesinde ürünlerimizi koruyor. Maliyetinin düşük olması nedeniyle de çiftçilerimiz burayı daha çok tercih ediyor. Eylül ayında söktüğümüz patatesleri, buradaki yüksek nem oranı, hava akımı ve doğal yapısı sayesinde haziran ayına kadar güvenle saklayabiliyoruz. 20 işçim var. Gece saat 03.00'te kalkıp arkadaşları tek tek topluyorum ve saat 05.00'te depoya giriyoruz. Patatesleri tek tek ayıklayıp, 'parti, deve ve 2 numara' olmak üzere 3 boy şeklinde paketliyor ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz. Elbette her işin kendine göre bir zorluğu var. Bizim işimizin zor tarafı da gece 03.00'te kalkmak ve içerinin soğuk olması. Üreten çiftçilerimize mesajım ise şu; lütfen plansız değil, belirli bir ölçüde ve programda ekim yapsınlar ki patates değerini bulsun, para etsin" dedi.

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'EĞLENEREK ÇALIŞIYORUZ'

Niğde'den gelen tarım işçilerinden Ayşe Nur Polat (20) ise yorucu olan işleri eğlenceli hale getirmeye çalıştıklarını belirterek, "Akşama kadar burada çalışıyoruz ve eve de geç gidiyoruz. Elbette ki geç gittiğimizden dolayı da çok yoruluyoruz. Bu şartlarda işte çalışmak, uykusuzluk, yorgunluk zor oluyor elbette ama yine de burada elimizden geldiğince eğlenerek çalışıyoruz" diye konuştu.

‘ANNEMLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUM’

Sabah erkenden mesaiye başladıklarını anlatan işçilerden Meryem Akdağ (20) ise "Genelde akşam ya öğleden sonra 12.00-13.00 gibi işimiz bitiyor. Uzarsa saat 15.00-16.00 gibi işimiz bitiyor, eve gidiyoruz. Sonra da evde kalan işlerimizi hallediyoruz. Burada annemle birlikte çalışıyorum. Onlara destek oluyorum" dedi.