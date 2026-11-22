Kocasinan Belediyesi ekipleri, ilçedeki park ve bahçeleri sonbahar çiçekleriyle renklendiriyor. Her mevsimin ayrı bir güzellik taşıdığı ülkemizde sonbaharın Kayseri’de de apayrı güzel olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil, daha estetik ve yaşanabilir bir ilçe hedefiyle çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kocasinan bölgesinde bulunan parkları, bahçeleri, kavşak ve refüjleri güzelleştirerek adeta görsel şölen sunduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere en iyi hizmeti sunabilmek adına büyük özen gösterdiklerini belirtti. Daha yeşil Kocasinan için çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı seramızda yüzlerce çeşit bitki yetiştiriyoruz. Bu ürünleri ise mevsimine göre ilçemizin dört bir tarafındaki park, bahçe, kavşak, meydan ve yol kenarları gibi düzenleme gerektiren alanlarda toprakla buluşturuyoruz. İlçemizi mevsimine göre hem rengarenk çiçeklerle süslerken hem de Kocasinan’ın yeşil dokusuna katkı sağlamış oluyoruz. Daha yeşil ve daha güzel bir Kayseri için hemşerilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

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‘Daha Yeşil Kocasinan’ parolasıyla çalışan Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sonbahar mevsiminde ilçe genelindeki park ve bahçeleri farklı bitkilerle donatarak Kocasinan’ı rengarenk hale getiriyor. Dönüşümlü olarak her gün farklı mahallelerde çiçek dikimi yapan ekipler, bölgeyi daha güzel bir görünüme kavuşturuyor.