Kayseri'de Selçuklu döneminde Mahperi Hunat Hatun tarafından inşa ettirilen Hunat Hatun Medresesi'ndeki sanatçılar, şehre gelen yerli ve yabancı turistlere sanatlarını öğretiyor.

Kent merkezinde bulunan ve Selçuklu Hükümdarı I. Alaeddin Keykubat'ın karısı ve Sultan I. Giyaseddin Keyhüsrev'in annesi Mahperi Hunat Hatun tarafından 1237 yılında inşa ettirilen Hunat Hatun Medresesi, tarihi dokusu ile hem şehirdeki vatandaşların hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür merkezine dönüştürülen medresede; ebru, tespih, oyma ve ney sanatlarını icra eden sanatçılar da merkezi ziyaret eden turistlere atölyelerinde sanatlarını aktarıyor. Medresede Ebru Sanatçılığı yapan Ahmet Kurt da yerli ve yabancı turistlere ebru sanatını hem anlatıyor hem de denemelerini sağlayarak ortaya çıkan eserlerin bir hatıra olarak kalmasını sağlıyor.

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"Burası Türkiye'de çok az bulunabilecek bir yer"

Medresenin Türkiye'de sanatçıların bir arada olması açısından çok az bulunabilecek bir yer olduğunu söyleyen Ebru Sanatçısı Ahmet Kurt, "Ebru sanatı, var olmanın niteliğini izah eden yegane sanatlardan birisidir. Tavsiye ederim herkese. Biz Hunat Kültür Merkezi'ndeyiz. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz burayı biz sanatçılara, 1516 tane sanatçıya tahsis etti. Yerli ve yabancı gelen bütün turistlere Türkİslam sanatlarından Ebru sanatının icrasını hem gösteriyoruz hem deneme yaptırıyoruz. Ebru sanatı Türkİslam sanatlarından olup ortalama 500 yıllık bir sanatımız. Osmanlı'dan beri gelen bir sanat ve insanı sakinleştiren, sabrı öğreten ve aynı zamanda terapi gibi muhteşem bir sanattır. Okullar tatil olduğunda gelenler çok oluyor, şükürler olsun. Artık Kayseri'de Hunat Kültür Merkezi de isim yapmaya başladı. Bu Türkiye'de çok az bulunabilecek 1516 tane sanatçının bir arada olduğu bir yer. O yüzden ilgi yavaş yavaş artmaya başladı. Kayserimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Burada elimizden geldiğince de deneme yaptırıyoruz. Onlara güzel bir hediye veriyoruz ve minimum 300 yıllık ömrü olan bir sanatı elde etmiş oluyorlar. Dilerlerse çerçevesini bile yapıp veriyoruz ve saklamaları kolay oluyor. Nihayetinde ebru sanatıyla iç içe bir dokunuş, bir hissiyat, bir haz alma çabaları oluyor" dedi.

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"Tarihi dokusu beni çok etkiledi"

İstanbul'dan Kayseri'ye gelen ve merkezde ebru sanatını öğrenen Özge Medar ise medresenin tarihi dokusunun kendisini çok etkilediğini söyleyerek, "Ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'dan Kayseri'ye ziyarete geldim. Hunat Medresesi'ni gezdik. İsimleri çok aklımda kalmadı ama köşkü gezdik. Köşk'ün de tam adını hatırlamıyorum. Yani çoğu yeri gezdik. Selçuklu Medresesi'ni de gezeceğiz. Şu an buradayız. Ebru sanatını görmek için geldik. Buranın tarihi dokusu beni çok etkiledi. Yani o tarihi dokunun korunmuş olması, bu tür sanatları yaşatıyor olması ki Ebru sanatı çok eski ve çok zarif bir sanat. Bunu burada birebir ustasından öğrenebiliyor olma fırsatının verilmesi bence çok özel ve güzel bir deneyim. Bence ülkemizin her yeri çok değerli. Görülmeye çok değer ve çok güzel yerler var. Kayseri de o yerlerden birisi. Kesinlikle gelelim, görelim, deneyelim ve bu deneyimi yaşayalım, hem de yaşatalım. Ebru sanatı benim aslında hep denemek istediğim bir sanattı. Daha önce de gördüğüm güzel eserler vardı. Bir kere öncelikle bu zarafete ortak olmak, bunu deneyecek olmam çok özel. Şu an o yüzden biraz heyecanlıyım. Hem de özel bir ustadan deneyecek olmak çok güzel. Bana kendimi değerli hissettirdi diyebilirim" ifadelerini kullandı.