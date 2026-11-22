Talas Belediyesi, ilçenin yeşil alan miktarını artıracak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kayseri’nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük mahallesi olan Mevlana’ya 5 yeni park kazandırılırken, 2 park yenilenerek bir cami ile bir okulun peyzaj ve çevre düzenlemeleri tamamlandı.

Mevlana Mahallesi’nde biri 7 bin 800 metrekare olmak üzere, çeşitli büyüklüklerdeki parklarda yürütülen çalışmalar sona erdi. Tarif Sokak Park, Gelinlik Evi Park1, Gelinlik Evi Park2, Gelinlik Evi Park3 ve Örnek Apartmanı Parkı olmak üzere mahallede 5 yeni park hizmete girerken, Gediz Apartmanı Parkı ile Kiçiköy Mahallesi’nde bulunan Şehit Piyade Komando Er Hakan Salma Parkı tamamen yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu.

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Bunlarla sınırlı olmayan çalışmalarda ayrıca yine Mevlana Mahallesi’nde bulunan Cevriye Cingöz Cami ile Ahmet Gönen Lisesi yapılan peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle modern bir hale getirildi. Yapılan çalışmalarda toplam 31 bin 745 metrekarelik yeşil alan ilçe sakinlerinin hizmetini sunulurken, böylelikle kent mobilyaları, zengin bitki çeşitliliği, aydınlatma, güvenlik ve otopark gibi donatıların yer aldığı parklar, her yaştan vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

Yaşam kalitesini artıran yeşil alanlar

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçedeki park ve yeşil alan çalışmalarının insanı merkeze alan anlayış içerdiğini belirterek, "Bizim belediyecilik anlayışımızda hemşehrilerimizin huzurla vakit geçirebildiği, çocuklarımızın güvenle oynadığı, ailelerimizin nefes aldığı yaşam alanları oluşturmak yer almaktadır. Mevlana gibi nüfusu yoğun mahallelerimizde yeşil alan ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tamamladığımız 4 parkımızda toplam 31 bin 745 metrekarelik yeni bir yaşam alanı kazandırdık. Ayrıca 2 hafta önce de 4 parkla mahallemize 20 bin 500 metrekarelik yeni bir yaşam alanı vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Vatandaşlarımız iyi günlerde kullansın. Amacımız, Talasımızın her mahallesini daha yeşil, daha estetik ve daha yaşanabilir hale getirmek" ifadelerini kullandı.