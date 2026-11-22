Kayseri'de Erciyes Otomobil Sporları Kulübü (EROSK), Konya Otomobil ve Motor Spor Kulübü (KOMOSK) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliği ile düzenlenen slalom yarışlarında, otomobil tutkunları bir araya geldi.

Düzenlenen etkinlikte Kayseri, Ankara ve Konya'dan 9 araç yarışa katıldı. Yarışmada 9 slolom aracı haricinde 17 adet drift aracı da katılımcılara ve izleyicilere keyifli anlar yaşatmak için bulundu. 2 antrenman ve 3 normal çıkışın yapıldığı etkinlikte yarışan araçlar değerlendirilerek, 4 klasmanda dereceye giren araçlar belirlenecek.

Etkinlikle ilgili bilgiler veren Erciyes Otomobil Sporları Kulüp Başkanı Hilmi Doğan, "Burada Konya Otomobil ve Motor Spor Kulübü'nün Kayseri'de düzenleyeceği slalom yarışına yardımcı oluyoruz. Slalom yarışından hariç olarak da drift gösterileri de olacak bugün, gün içerisinde. Slalom yarışına 9 araç katılıyor, 17 drift aracımız var. Araçlarımız tamamen profesyonel ve güvenlik önlemleri alınmış drift araçları. 2015'ten beri biz burada drift ve slalom yarışları düzenliyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden burada araçlar yarıştılar. Bu yılın ilk yarışı ama son yarışı aynı zamanda. Slalom yarışı yine aynı yerde, 2015'ten beri olduğu gibi burada yapılacak. Bunu yapmak isteyen vatandaşlarımızı da trafiktense piste alalım" dedi.

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Konya Otomobil ve Motor Spor Kulüp Başkanı Mustafa Sevgi ise, "Slalom yarışı yapıyoruz burada. Slalom yarışı otomobil sporlarında başlangıç branşıdır. Şu an 9 tane yarışmacımız var. Konya, Ankara ve Kayseri illerinden katılım oluyor. 2 antrenman çıkışı ve 3 normal yarış için çıkış yapacaklar. Toplamda 5 çıkış yapmış olacaklar. 3 yarışın da toplam süreleri alınarak 4 klasmanda yapılıyor yarış. Dört klasmanın 1, 2 ve 3.'lerini oluşturacağız. Amacımız hem otomobil sporlarını sevdirmek hem de otomobil sporlarını yaygınlaştırmak. Otomobil sporları kültürünü oluşturmak daha doğru olur. Öyle diyebiliriz yani. Şu an zaten halihazırda Konya'da bir drag pistimiz var. Drag yarışlarını Konya'da düzenliyoruz. Kayseri'de de ilk defa slalom yarışını düzenliyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine slalom yarışları, drag, drift yarışları ve tırmanma yarışları olmak üzere bu şekilde devam edeceğiz. Drift bizim için arka tarafta gördüğünüz gibi hazırladığımız bir parkur var. Bizim drift yarışlarımız da aynı şekilde. Yani tamamen güvenliği alınmış bir parkur içinde drift yarışı yapılıyor. Bu caddede arkadaşlar drift yapmıyorlar, onlar daha çok sıfır çiziyorlar. Trafiği ben tehlikeye atmalarını istemiyorum. Onların da federasyonumuza başvurarak gerekli lisansları alıp gerekli eğitimlerini alıp bu tip parkurlarda yarışmalarını önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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TOSFED Komiserler Kurulu Başkanı Emirhan Uzakdaş da, "Slalom yarışı, federasyonumuzun düzenlemiş olduğu ve sivil araçların katılabildiği diğer bu ralli, offroad gibi diğer branşlardan hariç profesyonel olmayıp bu işe merakı olan vatandaşların kendi sivil araçlarıyla katılabildiği bir branştır. Bu açıdan da bu sporun giriş basamağı diyebiliriz. Şu anda Kayseri'deyiz, Konya Otomobil Sporları düzenliyor bu etkinliği. İlgi çok fazla. 9 tane aracımız şu anda idari kontrolden ve teknik kontrolden geçti. 3 ilden de çevre illerden de katılım var. Katılım gayet bence yerinde. İlgi çok güzel, alaka çok güzel. Biliyorsunuz bu caddelerde kontrolsüz bir şekilde ve hatta kural ihlali olarak yapılan bir durumun önüne geçmek için yapılan bir branştır slalom. Burada dediğim gibi otomobil sporlarına ilgisi olan insanların gelip burada güvenlik önlemlerinin alındığı, gerekli bütün standardizasyonların sağlandığı ve korunaklı ve trafiğe kapalı alanda yapılan ve her şeyden önce güvenliğin ilk safhada olduğu bir yarıştır. Herkesi bu pistlere bekliyoruz, caddeye değil pistlere diyeyim" dedi.

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Etkinlik alanında spor ve modifiyeli klasik otomobiller de sergilenirken, pistte yapılan slalom gösterisi dron ile görüntülendi.