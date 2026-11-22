Melikgazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Melikgazi, ara tatilde düzenlediği atölyelerle çocukların ve annelerinin ilgi odağı oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sanat Melikgazi'de çocuklar ara tatili sanatla iç içe değerlendirirken, atölyelerde çocuklara anneleri de eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çocukların ara tatili verimli geçirdiğini belirtti.

Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Ara tatilde çocuklar, birbirinden keyifli Kinusaiga, mozaik, rattan ayna yapımı, çiçek temalı tablo yapımı ve sonbahar temalı kupa tasarımı atölyelerinde bir araya gelerek hem sanatla buluşup hem de ortaya çok güzel sanatsal eserler çıkardı. Birlikte üreten ve çocuklarıyla vakit geçiren anneler de çocuklarının çalışmalarına eşlik etti. Bu güzel etkinliklerimiz ile anneler ve çocukları sanatla bağ kurup birlikte üretmenin keyfini yaşadı. Melikgazi Belediyesi olarak çocuklarımızın birçok alanda gelişimine katkı sağlayan ve aileleri destekleyen sosyal-kültürel etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz."