Melikgazi Belediye Spor – Fenerbahçe Medicana: 3-0
SALON: Gevher Nesibe
HAKEMLER: Can Acar, Hasan Olgun
MELİKGAZİ BELEDİYE SPOR: Hakan, Aleksandr, Emre, Ataberk, Senica, Muhammet, Utku Çağlar (Ege, İsmail, Onur Yiğitcan, Cemal)
FENERBAHÇE MEDİCANA: Dağhan, Kaan, Muhammed Alaca, Yılmaz, Muhammed Taşan, Mehmet, Recep Çınar (Emin, Ahmet, Arda Eren, Seyid Hasan, Berke)
SETLER: 25-13, 25-15, 26-24
Melikgazi Belediye Spor, Erkekler Voleybol 1’inci Ligi 9’uncu haftasında Fenerbahçe Medicana’yı 3-0 yendi.
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