Melikgazi Kayseri Basketbol – ÇBK Mersin: 58-101
SALON: Kadir Has Kongre ve Spor
HAKEMLER: Ahmet Murat Arıkanlı, Kamil Alok, Sait Nedim Çelik
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Gamze 6, Fair 14, Pelin 3, Merve, Melis 2, Elif 2, İnci, Kaur 12, Jones 15, Mompremier 4, Bengisu, Feray
ÇBK MERSİN: Leite 19, K. Erva 5, Jessica 5, Doğa 2, Büşra 7, Sinem 12, Azra, Beren 15, Iagupova 11, Diaby 15, Esra 10
1’İNCİ PERİYOT: 07-30
DEVRE: 25-51
3’ÜNCÜ PERİYOT: 38-78
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8’inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ÇBK Mersin’e 101-58 yenildi. Müsabakanın en skorer ismi 19 sayıyla ÇBK Mersin’den Carla Leite oldu.
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