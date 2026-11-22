Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8’inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ÇBK Mersin’e 101-58 yenildi. Müsabakanın en skorer ismi 19 sayıyla ÇBK Mersin’den Carla Leite oldu.

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