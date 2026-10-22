AK Parti'den sosyal medya paylaşımlarına tepki: "Gerekli yasal süreçleri kararlılıkla ve ivedilikle işleteceğiz"

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı İl Hukukçusu Av. Durdu Mehmet Yalçın, bazı sosyal medya mecralarında yer alan iddia ve paylaşımlar hakkında açıklama yaparak; "Adeta kirli bir senaryo gibi kurgulanarak kamuoyuna servis edilen bu asılsız ithamlar hiçbir somut bilgi, belge veya fiili dayanağa dayanmayan bu organize tezvirat; düşünceyi açıklama, eleştiri ve basın hürriyeti sınırlarını bariz şekilde aşmakta, açık bir itibar suikastı ve ağır bir kişilik hakkı ihlalidir" ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak; kamuoyunu yanıltarak siyasi rant devşirmeye çalışan tüm kişi, mecra ve karanlık odaklar hakkında gerekli yasal süreçleri kararlılıkla işleteceklerini kaydeden AK Parti Kayseri İl Başkanlığı İl Hukukçusu Av. Durdu Mehmet Yalçın açıklamasında; "Son günlerde muhtelif sosyal medya mecralarında ve bazı basın yayın organlarında partimizi, milletvekillerimizi ve yöneticilerimizi hedef alan asılsız iddia ve paylaşımlar nedeniyle, aziz milletimizin doğru bilgilendirilmesi gereği doğmuştur. Kurulduğu günden bu yana rotasını sadece milletinin çizdiği, her adımında millî iradeyi rehber edinen AK Parti; Türkiye’yi kalkındırma, güçlendirme ve büyük hedeflerine

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ulaştırma mücadelesini ilk günkü aşkla sürdürmektedir. Tüm siyasi faaliyetlerimiz, milletimize hizmet yolundaki sarsılmaz duruşumuz; hukukun üstünlüğüne, evrensel mevzuata ve şeffaflık ilkelerine tam bir bağlılıkla yürütülmektedir. AK Parti’nin inşa ettiği bu şeffaf ve güven veren siyaset anlayışı, Türkiye’nin demokratik olgunluğunun en büyük teminatıdır. Hal böyleyken, siyasi ve toplumsal alanda partimizin ve cumhurbaşkanımızın milletimizle kurduğu sarsılmaz gönül bağını hazmedemeyenlerin partimizi hedef alarak ortaya attıkları iddiaların tamamı gerçek dışı, mesnetsiz ve karalama saiklidir. Adeta kirli bir senaryo gibi kurgulanarak kamuoyuna servis edilen bu asılsız ithamlar hiçbir somut bilgi, belge veya fiili dayanağa dayanmayan bu organize tezvirat; düşünceyi açıklama, eleştiri ve basın hürriyeti sınırlarını bariz şekilde aşmakta olup doğrudan AK Parti kurumsal kimliğinin saygınlığına, siyasi ve mesleki itibarına yönelik açık bir itibar suikastı ve ağır bir kişilik hakkı ihlalidir. AK Parti’nin tüm siyasi faaliyetleri, her zaman olduğu gibi mevzuata, hukuka ve şeffaflık ilkelerine tam bir uygunluk içerisinde yürütülmektedir. Nitekim doğrulanmamış ve emareden yoksun isnatların kamuoyu önünde itibar zedeleyici biçimde paylaşılarak milletimizin iradesine ve partimizin kurumsal asaletine kasteden algı operasyon çalışmalarıdır. Maddi vakıalarla uzlaşmayan, doğrudan karalama gayesi güden ve kasıtlı olarak üretilen bu kirli iftiralar, ifade hürriyeti kapsamında asla hukuki himaye göremez. AK Parti olarak; şeref, haysiyet ve kurumsal itibarımızı zedelemeyi amaçlayan, kamuoyunu yanıltarak siyasi rant devşirmeye çalışan tüm kişi, mecra ve karanlık odaklar hakkında gerekli yasal süreçleri kararlılıkla ve ivedilikle işleteceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla yürümeye devam edecek; bu tür organize yalan siyasetine meydanı asla bırakmayacağız" ifadelerine yer verdi.