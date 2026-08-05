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        Başkan Büyükkılıç Kartal Katlı Kavşağı Projesi'ni inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı Projesi'ni inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç Kartal Katlı Kavşağı Projesi'ni inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı Projesi'ni inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası AŞ koordinasyonunda yürütülen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında hayata geçirilen Kartal Katlı Kavşağı’nda çalışmalar sürüyor.

        Şantiye sahasında yürütülen çalışmaları inceleyen Büyükkılıç, teknik ekipten bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kentin ulaşım altyapısını daha güçlü, güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Büyükkılıç, "Kartal Kavşağı'nda alın teri, emek var. Gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Kayseri'mizin ulaşım altyapısını daha güçlü, daha güvenli ve daha konforlu hale getirmek için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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