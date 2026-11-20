Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekiplerden bilgi aldı. Çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirten Başkan Büyükkılıç, "Durmak yok, koşmaya devam diyerek geç saatlere kadar çalışılıyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent içi ulaşımın önemli arterlerinden biri olan Kartal Katlı Kavşağı Projesi’nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek projenin ilerleyişini değerlendirdi. Teknik ekip ve yüklenici firma yetkilileriyle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, sahada yürütülen imalatlar ve projenin mevcut durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

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İncelemeleri sırasında Başkan Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ile yüklenici ve müşavir firma yetkilileri eşlik etti.

Projenin sahadaki ilerleyişi, gerçekleştirilen imalatlar ve teknik süreçler hakkında yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, personele de çalışmalarında kolaylıklar diledi.

"Herkesin Yüzü Gülüyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı şantiye alanındaki incelemelerinin ardından projede gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, "Kartal Kavşağı’mızdaki çalışmaları yerinde görmek amacıyla sahaya geldik. Şükürler olsun herkesin yüzü gülüyor. Seyrinde gidiyor inşallah" dedi.

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Projede firmalar ile kurum ve kuruluşların el ele vererek çalıştığını kaydeden Büyükkılıç, "Tacettin BulvarıAkansu Kavşağı kısmı önümüzdeki ayın sonuna doğru Allah'ın izniyle trafiğe açılacak konuma geliyor. Elhamdülillah, göründüğü gibi pırıl pırıl ekipler, donanımlar, çalışanlar yüzümüzü güldürüyor. Bir hareketlilik, bir bereket söz konusu. Zaman içerisinde prosedür gereği yürüyen işlerin ister istemez zamana yayılması söz konusu. Bunu da hızlandırma düşüncesinde kurum ve kuruluşlarımızla, yüklenici firmamız, buradaki müşavir firmamız ve diğer ekiplerimizle birlikte el ele vermek suretiyle mesafe alıyor, yol alıyoruz" şeklinde konuştu.

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"Durmak Yok, Koşmaya Devam"

Başkan Büyükkılıç, projede çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Tacettin Bulvarı diye bilinen, yine Tacettin Bulvarı’ndan gelip, Esenyurt içerisinden, Yavuz Caddesi’nden, Menderes Caddesi’nden, Erciyes'imize ulaşacak olan kesim diye bilinen bölge, inşallah 10 gün içerisinde süreci tamamlayacak boyuta gelmiş durumdayız. Tabii diğer kısımlarda da yapılması gereken betonla ilgili çalışmalar neredeyse tamamlanmış aşamada. Yaya geçidimizin bir iki gün içerisinde betonu bitecek aşamada. Diğer kısımlardan elektromekanik aletlerle ilgili gerekli tedarikler sağlanma aşamasında. Yürüyen merdivenler Aralık ayı içerisinde gelip montajı başlayacak boyutta. Kısacası hava şartları da müsaade ediyor; bu imkânları, bu güzellikleri adeta işlerimizin yararına değerlendirmek suretiyle ekiplerimiz dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Durmak yok, koşmaya devam diyerek geç saatlere kadar çalışılıyor."

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"Birliğin, Beraberliğin, Bereketini Yaşıyoruz"

Kartal Katlı Kavşağı Projesi’nde emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, "Tüm ekiplere, tüm emeği geçenlere buradan teşekkür ediyorum. Cenabı Allah yar ve yardımcıları olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tabi ki, burada dirençli şehir düşüncesinde bize bu imkânları sağlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Ulaştırma Bakanlığımıza her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğin, beraberliğin, bereketini yaşadığımızı buradan ifade etmek istiyorum. Sağ olasınız, var olasınız" diye konuştu.

Uluslararası Finansmanla Kayseri’nin Ulaşımına Güçlü Yatırım

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Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası A.Ş. koordinasyonunda, "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında yürütülen Kartal Katlı Kavşağı yatırımı, Kayseri’nin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen önemli projeler arasında yer alıyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede trafik yoğunluğunun azaltılması, kavşak kapasitesinin artırılması ve araç trafiğinin daha akıcı hale getirilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda sürücüler ve yayalar için daha güvenli, hızlı ve kesintisiz bir ulaşım altyapısının oluşturulması hedefleniyor.

Başkan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi’ni yakından takip ederek Kayseri’nin ulaşım vizyonuna katkı sunacak yatırımların sahadaki ilerleyişini değerlendirmeyi sürdürüyor.