ERGÜN HAKTANIYAN - Kayserili motokurye Mahsun Karagöz, mesai saatlerinden arta kalan zamanlarda, hayırseverlerin desteğiyle temin ettiği yardım paketlerini nişanlısıyla şehir şehir gezerek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıyor.

Geçimini kuryelik yaparak sağlayan 31 yaşındaki Karagöz, nişanlısı Azize Altın ile kalpleri ısıtan bir gönüllülük hareketine imza atıyor.

Hayırseverlerin katkılarıyla temin ettiği oyuncak, mont, kıyafet ve ayakkabı gibi malzemeleri motosikletinin arkasına taktığı römorka yükleyen Karagöz, nişanlısıyla yurdun dört bir yanındaki köylerde çocukları ziyaret ediyor.

Kayseri'den başlattığı "iyilik yolculuğu" kapsamında bugüne kadar İzmir, Aydın, Denizli, Konya, Mersin, Osmaniye ve Hatay'daki köylere kadar ulaşan çift, yüzlerce çocuğun yüzünü güldürdü.

REKLAM

Gittikleri her yerde çocukların sevincine ortak olan çiftin özenle paketledikleri hediyeleri dağıttığı anlar ve çocukların mutluluğu da motosiklete takılan kamera tarafından kaydedildi.

- "Kardeşlerimize güzel hediyelik eşyalar aldık"

Mahsun Karagöz, AA muhabirine, hayırseverlerin verdiği destekle yola çıktıklarını ve çocukları sevindirmek istediklerini söyledi.

Yeni umutlar için yollara düştüklerini ifade eden Karagöz, şunları kaydetti:

"Kardeşlerimize güzel hediyelik eşyalar aldık. Çocukların yardımların hangi amcalarından geldiklerini bilmesi için sponsorlarımızın ismini de etiketlerin üzerine bastık. Beni yalnız bırakmayan, dert ortağım, yol arkadaşım, hayatım Azizem ile İzmir'den yola çıkıyoruz. Konya'dan Karaman'a, Mersin'den Osmaniye ve Hatay olmak üzere yolumuz boyunca mutluluk ve umut dağıtmaya devam ediyoruz."

REKLAM

Karagöz'ün nişanlısı Azize Altın ise "Çocuklar için yola çıktık. İzmir, Konya, Hatay gibi birçok ilde yüzlerce çocuğu sevindirdik. Hediyelerimizi alan çocukların sevincine ortak olmak kadar güzel bir duygu yok." diye konuştu.