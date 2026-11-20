Kocasinan Belediyesi, çocukların ara tatil sevincini birbirinden renkli etkinliklerle taçlandırdı. Beş gün boyunca sinemadan sanata, bilimden teknolojiye, zeka oyunlarından mutfak atölyelerine kadar onlarca farklı etkinliğe katılan çocuklar, hem öğrendi hem üretti hem de doyasıya eğlendi. Çocukların mutluluğunu geleceğe yapılan en değerli yatırım olarak gördüklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bizim en büyük gücümüz çocuklarımız, en büyük hedefimiz ise onların hayalleriyle büyüyen güçlü bir Türkiye’dir" dedi.

Çocukların geleceğine yapılan her yatırımın Türkiye’nin yarınlarına yapılan yatırım olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan’da çocuklarımızın yüzünü güldüren, onların hayallerine dokunan ve geleceğe daha donanımlı hazırlanmalarını sağlayan çalışmalarımızı büyük bir heyecanla sürdürüyoruz. Ara tatil boyunca çocuklarımızın mutluluğuna, enerjisine ve heyecanına ortak olduk. Sinema gösterimlerinden kodlama eğitimlerine, origamiden ebru sanatına, matematik atölyelerinden zeka oyunlarına, mutfak yarışmalarından dikkat geliştirme etkinliklerine kadar çok geniş bir yelpazede faaliyetler gerçekleştirdik. Her bir etkinliğimizde çocuklarımızın yeni şeyler öğrenmesine, yeteneklerini keşfetmesine, arkadaşlıklarını pekiştirmesine ve özgüven kazanmalarına imkan sağladık. Çocuklarımızı yalnızca bugünün değil, yarının da mimarları olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü aile, güçlü toplum, güçlü toplum ise güçlü Türkiye demektir. Bilimde, teknolojide, sanatta, kültürde ve her alanda söz sahibi olacak bir Türkiye'nin temelleri, bugün çocuklarımızın aldığı eğitimle, kazandığı becerilerle ve kurduğu hayallerle atılmaktadır. Evlatlarımızın önündeki imkanları çoğaltmak, onların yeteneklerini ortaya çıkaracak ortamları hazırlamak ve geleceğe güvenle yürümelerine destek olmaktır. Kocasinan’ımızı çocuklarımızın mutlu olduğu, gençlerimizin kendilerini geliştirdiği, ailelerimizin huzur bulduğu örnek bir ilçe aline getirmek için çalışıyoruz. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, bizlere daha büyük hedefler için güç veriyor. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz, başarıları ise ülkemizin başarısıdır. İnanıyoruz ki bugün hayallerinin peşinden koşan çocuklarımız, yarın büyük ve güçlü Türkiye’nin bilim insanları, mühendisleri, sporcuları ve liderleri olacaktır. Kocasinan Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı evlatlarımız için çalışmaya, üretmeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kocasinan’da beş gün boyunca eğlence, öğrenme ve keşif bir aradaydı

Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü ve Kocasinan Akademi iş birliğiyle 1620 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ara tatil programı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine unutulmaz bir tatil yaşattı. Beş gün boyunca düzenlenen etkinliklerde çocuklar, oyun tasarımı ve kodlama çalışmalarıyla teknoloji dünyasına adım attı. Sinema gösterimlerinde arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirirken origami ve ebru atölyelerinde el becerilerini ve sanatsal yeteneklerini geliştirdi. Dikkat atölyeleri, oyunla matematik etkinlikleri ve zeka oyunları turnuvasıyla düşünme, odaklanma ve problem çözme becerilerini geliştiren çocuklar, eğlenirken öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Anne ve çocuk atölyesinde aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçiren minikler, hem sosyal hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayan etkinliklerle tatillerini verimli değerlendirdi.