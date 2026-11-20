Talas Belediyesinin vatandaşlara yatırım ve mülk sahibi olma fırsatı sunduğu mülkiyeti belediyeye ait 3 dükkân ve 16 villa parselinin ihalesi gerçekleşti. Yapılan ihalede 1 dükkân ve 1 villa arsasından 27 milyon 900 bin TL gelir elde edildi.

Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda ve encümen huzurunda yapılan ihaleye başkanlık eden Belediye Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli, "Encümenimiz ve aynı zamanda ihale komisyonumuz adına hepinize hoş geldiniz diyorum. İhalemizin hayırlara vesile olmasını, alıcıların iyi günlerde kullanmasını diliyorum. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince mülkiyeti belediyemize ait 3 dükkânın kapalı teklif usulüyle, 16 arsanın açık teklif usulüyle satış ihalesi yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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Konuşmanın ardından Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerindeki 3 dükkân için ihaleye geçildi. Tek katılımcının yer aldığı ihalede SaTo Taşıma İnşaat Şirketi 23 milyon 500 TL teklif verdi.

Ali Dağı ve Erciyes manzaralı Endürlük Mahallesi’ndeki 16 villa parseline de bir istekli teklifte bulundu. Yapılan ihalede 4016/3 parseldeki taşınmaz 4 milyon 400 bin TL bedelle Hüseyin Arslan ve ortaklarının oldu.

Satışa çıkarılan diğer dükkân ve villa parselleri için 24 aya varan vade imkanıyla 15 günlük pazarlık süreci başladı.

Detaylı bilgi ve başvuru

İhaleye ilişkin detaylı bilgiye Talas Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden ulaşılabilecek. Vatandaşlar ayrıca Talas Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden ihale şartları ve satışa sunulan taşınmazlarla ilgili ayrıntılı bilgilere erişebilecek.

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Bilgi almak isteyen vatandaşlar, 437 00 5455 (dahili 514051415142) numaralı telefonlardan ulaşabilecek veya www.talas.bel.tr adresini ziyaret edebilecek.