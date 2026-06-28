Başkan Büyükkılıç, "Yaza Merhaba Doğa Yürüyüşü" etkinliğine katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor AŞ tarafından düzenlenen "Yaza Merhaba Doğa Yürüyüşü" etkinliğine katıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ tarafından Ali Dağı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile birlikte yürüyüş gerçekleştirdi.



Yürüyüşün ardından Ali Dağı 360’da vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Büyükkılıç, alanda Spor AŞ tarafından kurulan stantları da ziyaret etti.



Açıklamada görüşmelerinde yer verilen Büyükkılıç, vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Spor AŞ’mizin bu tür etkinliklerle halkımızı buluşturma yönündeki gayretlerini sürdürmesini temenni ediyorum. Millet bahçemizde onlarca etkinlik yapılıyor ama değişik bölgelerde yavrularımıza fırsat veren böyle güzel çalışmalara imza atmak herkese nasip olmaz." ifadelerini kullandı.



Etkinlikte, katılımcılara sabah kahvaltısı, çay ve su ikramında bulunuldu.

